Werken aan House of Manufacturing gestart, een trefpunt voor innovatie

In Kortrijk starten de bouwwerken voor de komst van het House of Manufacturing. De nieuwe campus wordt een centrale hub die zich richt op bedrijven uit de maakindustrie.

Trekker is de POM West-Vlaanderen, het provinciebedrijf dat focust op bedrijven, technologie en innovatie. Jean de Bethunde, voorzitter POM: "Ik ben fier. We gaan een technische school linken aan kenniscentra en het bedrijfsleven op een campus waar hogescholen en universiteiten actief zijn."

Ook technologiefederatie Agoria krijgt hier straks een vaste stek. Jolyce Demeley, Agoria: "Voor Agoria wordt het een hub waarin we onze expertise ter beschikking stellen van de lokale bedrijven. Het moet echt een thuis worden voor hen, waar ze terecht kunnen met al hun vragen rond innovatie en ondernemerschap."

(lees verder onder de foto)

Technicum

Op dezelfde site komt ook het Technicum, waar 600 middelbare leerlingen uit het PTI zich kunnen voorbereiden op een job in de maakindustrie. Tim Claeys, directeur PTI: "Het word een gebouw van 5.500 vierkante meter waar we hoogtechnologische opleidingsruimtes hebben voor de maak- en textielindustrie."

De eerste lessen in het Technicum zouden in de loop van volgend schooljaar al starten , het centrum van de Maakindustrie opent in april 2024.