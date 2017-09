Werken aan Kanaal Bossuit-Kortrijk moeten in 2022 starten

De aanpassingen aan het kanaal Bossuit-Kortrijk moeten in 2022 kunnen starten. Vier jaar later zouden grotere schepen door kunnen.

Zoals we vrijdag al toonden zijn er twee grote scenario’s. Ofwel wordt het huidige, smalle, kanaal in Kortrijk verbreed. Ofwel wordt er een nieuw stuk kanaal gegraven, dat ongeveer de huidige Ring rond Kortrijk volgt. In beide gevallen zijn het ingrijpende werken om grotere schepen van Schelde naar Leie te laten varen.

