Werken bij AZ Zeno? Bel de ambiance-ambulance

Op die manier hoopt AZ Zeno nieuwe medewerkers aan te trekken, want dat is in de regio rond Knokke-Heist een hele uitdaging. 'Verpleegkundige staat in de top tien van knelpuntberoepen in Vlaanderen. Daarbovenop is het in de regio rond Knokke-Heist extra moeilijk om medewerkers te vinden door zijn geïsoleerde en exclusieve ligging', zegt Ruben Van Leeuwe, hoofd van de personeelsdienst bij AZ Zeno.

30 openstaande vacatures

'Op vandaag heeft AZ Zeno een dertigtal openstaande vacatures. “We zoeken verschillende verpleegkundigen en artsen, maar ook paramedici en medewerkers voor de huishoudelijke dienst', gaat Van Leeuwe verder. 'Daarom pakken we uit met de ambulance-ambiance: een ziekenwagen die we hebben omgebouwd tot feestbus.Tijdens de campagneperiode kunnen kandidaten de ambulance-ambiance bellen. Die komt hen dan oppikken en brengt ze naar het ziekenhuis voor een sollicitatiegesprek. Om de actie in de kijker te zetten, namen we een video op met eigen medewerkers als figuranten. Op deze originele manier proberen we op te vallen bij de doelgroep', besluit Ruben Van Leeuwe.

AZ Zeno is een ziekenhuis met vestigingen in Knokke-Heist, Blankenberge en Maldegem. In 2017 opende de nieuwbouw in Knokke-Heist en ook in Blankenberge en Maldegem worden de gebouwen volop gemoderniseerd. Vandaag werken er 900 personeelsleden en 95 artsen.