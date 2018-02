"Werken in de Westhoek biedt een pak voordelen"

Werken in de Westhoek heeft nog te vaak een negatief imago.

Onterecht, want het heeft een pak voordelen zoals werkzekerheid en geen files. Dat blijkt uit een bevraging van werkgeversorganisatie Unizo en de christelijke vakbond ACV. Ze hebben meer dan 700 werknemers en 300 werkgevers gepeild naar de troeven en werkpunten van werken in de westhoek.

Er werkpunten zijn er. Zo is te weinig bekend dat er in de Westhoek ook effectief innovatieve bedrijven zijn. Een ook de coaching van de werknemers kan beter. Al maakt Unizo daar nu al werk van. Sinds begin dit jaar loopt ook het regiomarketingproject ‘Westhoek, de nieuwe wereld’ dat werken, wonen en ondernemen in de regio wil promoten.