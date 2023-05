Werken druk kruispunt Belgiek starten in augustus

In Deerlijk beginnen de werken voor de herinrichting van het kruispunt Belgiek begin augustus. Het gaat om één van de drukste kruispunten in Zuid-West-Vlaanderen, dicht bij de op- en afrit van de E17.

Na de werken moet het verkeer op het kruispunt vlotter verlopen. Het wordt ook veiliger voor de fietsers.

“Na het zomers bouwverlof starten we met de herinrichting van kruispunt Belgiek en de Vichtesteenweg in Deerlijk. Na de werken rijdt vrachtverkeer vlot via een bypass naar de E17 en rijden fietsers over veilige en comfortabele fietspaden. Zo verbeteren we er de verkeerssituatie voor iedere weggebruiker”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 4,5 miljoen euro.

Nieuwe Vichtesteenweg en kruispunt Belgiek

Er staan heel wat veranderingen op stapel. Zo wordt het kruispunt Belgiek vernieuwd met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Er komt ook een bypass van de Breestraat naar de Vichtesteenweg. Zo rijdt vrachtverkeer van het industrieterrein niet meer via het kruispunt om de E17 te bereiken. Op de Vichtesteenweg zullen er veilige en comfortabele fietspaden komen. Die worden rood gemarkeerd om de zichtbaarheid van fietsers te verhogen. Ook de bushaltes worden comfortabel ingericht.

Over de hele werfzone legt de aannemer ook gescheiden riolering aan: zo worden afval- en regenwater in de toekomst apart afgevoerd, wat beter is voor het milieu.

(lees verder onder de foto)

Voorbereidende werken vanaf midden mei

Vanaf midden mei start de aannemer met voorbereidende werken. Deze werken zullen nauwelijks hinder veroorzaken. Op de hoek van de Oude Vichtestraat met de Vichtesteenweg wordt het hoekhuis afgebroken. In juli zullen de nutsmaatschappijen enkele aanpassingen uitvoeren aan hun nutsleidingen in de Elf Novemberlaan.

Eigenlijke werken starten na zomers bouwverlof

De werken zullen op maandag 7 augustus starten, na het zomers bouwverlof. Dan gaat de aannemer aan de slag met fase 1.

In die fase werkt de aannemer op de noordelijke zijde van de Vichtesteenweg, tussen de afrit van de 17 en het kruispunt Belgiek. In deze fase wordt er ook gewerkt op de Elf Novemberlaan en wordt de bypass van de Breestraat aangelegd. Volgens de huidige planning duurt fase 1 tot eind 2023. Deze timing houdt geen rekening met slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden.

Begin volgend jaar start fase 2 dan op, op de zuidelijke zijde van de Vichtesteenweg.

Hinder in fase 1 voor verkeer richting Anzegem

Tijdens fase 1 van de werken kan verkeer richting Deerlijk voorbij de werfzone rijden. Doorgaand en zwaar verkeer (+ 3,5 ton) richting Anzegem volgt een omleiding via het op- en afrittencomplex Waregem (nr. 5 op E17), de Anzegemsesteenweg tot in Kaster en rijdt zo via de N36 door Tiegem en Ingooigem tot in Vichte. Ook fietsers volgen een omleiding.

Nieuwe Vichtesteenweg in 3D

Het ontwerp van de nieuwe Vichtesteenweg en Belgiek is ook digitaal te bekijken. Via een applicatie kan u het ontwerp in 3D bekijken in 360°. Surf naar wegenenverkeer.be/deerlijk om het ontwerp te bekijken.