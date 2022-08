Werken in drukke Ooststraat in Roeselare zullen maar drie weken duren

In het centrum van Roeselare is de heraanleg van de Ooststraat gestart. Opvallend: de werken zullen maar drie weken duren.

De drukke winkelstraat krijgt een nieuw wegdek, na 15 jaar. Alle natuurstenen gaan er nu uit, in de plaats komt er een asfaltlaag. De heraanleg gebeurt nu in de vakantie, omdat het minder druk is.