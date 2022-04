Werken E17 Waregem: zo lang zal hinder duren

Vanaf vandaag zijn de echte infrastructuurwerken van start gegaan aan de op- en afritten van de E17 in Waregem. Het complex wordt in twee grote fases aangepakt. Eerst is de zuidelijke kant, de kant van Anzegem, aan de beurt (fase 2). Deze werken duren van 19 april tot midden juni. Vervolgens is de noordelijke kant, de kant van Waregem, aan de beurt (fase 3).

Van 19 april tot vermoedelijk midden september wordt de brug over de snelweg afgesloten voor fietsers en auto’s. De op- en afrit richting Gent worden ook afgesloten tot midden juni. Al het verkeer tussen Anzegem en Waregem moet een omleiding volgen.

Omleidingen voor verkeer tijdens fase 2

Autoverkeer volgt tijdens fase 2 een omleiding:

o Verkeer van Waregem naar Gent rijdt via het op- en afrittencomplex Deerlijk (nr. 4).

o Verkeer van Anzegem naar Kortrijk of Waregem rijdt via Tiegemberg, de Kapellestraat (N494), de Stijn Streuvelsstraat (N36) en het op- en afrittencomplex Deerlijk (nr. 4). Naar Waregem rijd je verder via de Ringlaan (N36), de Kortrijkseweg en Gentseweg (N43).

o Verkeer van Anzegem naar Gent rijdt via de Anzegemsesteenweg (N494), de Winston Churchillstraat (N459) en het op- en afrittencomplex Kruishoutem (nr. 6).

o Zwaar verkeer (+3,5ton) vanuit Gent naar Anzegem rijdt via afrit Deerlijk (nr. 4), N36, de Kapellestraat (N494), Tiegemberg.

o Verkeer van Kortrijk naar Waregem rijdt via de afrit Deerlijk (nr. 4), de Ringlaan (N36) en de Gentsesteenweg (N43).

(lees verder onder de kaart)

Fietsomleiding

Vanaf 19 april zullen fietsers niet meer langs de brug van de Expresweg de E17 kunnen oversteken. Tussen Anzegem en Waregem moeten zij een omleiding volgen: in beide richtingen rijden zij om via de brug van de Wortegemseweg over de E17. Op langere termijn zal er een nieuwe fietsbrug voorzien worden tussen de Expresweg en de Wortegemseweg in het verlengde van de Keizerstraat.

Eerste ‘vlecht’ in België

Het complex wordt op een vernuftige manier helemaal opnieuw ingericht. In de toekomst wordt het verkeer op de Expresweg voor de brug met verkeerslichten naar de andere weghelft geleid. Na de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen opnieuw op zijn weghelft rijdt. Deze techniek zorgt ervoor dat het autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegenkomt in plaats van twee. Zo verloopt het verkeer op de Expressweg een stuk vlotter en zijn ook de fileproblemen op de snelweg opgelost. Dit systeem, ook wel een ‘vlecht’ of Diverging Diamond Interchange genoemd, wordt vooral in de Verenigde Staten toegepast. ‘De Vlecht’ van Waregem wordt het eerste exemplaar in België al zal ook Wallonië later dit jaar beginnen met een ‘carrefour en diamant’.

Bekijk hier de simulatie: