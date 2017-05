Werken E40 tussen Oostkamp en Brugge starten op 17 mei

Op de E40 in de richting van Oostende tussen Oostkamp en Brugge wordt de toplaag vernieuwd. Hierdoor is er verkeershinder vanaf woensdag 17 mei tot en met 19 mei.

Vanaf 17/05/2017 om 20u tot 18/05/2017 om 6u: zal het eerste en het tweede rijvak afgesloten worden voor het vernieuwen van de toplaag. Er zal doorgang zijn op 1 rijvak. De oprit Oostkamp richting Oostende zal ook afgesloten worden. Er is een omleiding voorzien via de oprit Oostkamp richting Brussel, afrijden in Beernem en terug oprijden in Beernem richting Oostende.

Vanaf 18/05/2017 om 20u tot 19/05/2017 om 6u: zal het tweede en het derde rijvak afgesloten worden voor het vernieuwen van de toplaag. Er zal doorgang zijn op 1 rijvak. De oprit Oostkamp richting Oostende zal open blijven.