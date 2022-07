Werken E403: nu hinder in beide richtingen

Op de E403 in Roeselare zijn de voorbereidingen gestart voor herstellingswerken richting Kortrijk. Ook in de richting van Brugge starten binnenkort -eindelijk- de echte werken.

Het verkeer richting Brugge moet al enkele maanden over twee rijstroken, terwijl er weinig werken gebeurden op de afgesloten rijstrook. Er bleek nog geen aannemer te zijn voor de werken. Maar die is er nu wel: vanaf zes augustus gaan ze de snelweg herstellen tussen Moorsele en Rumbeke.

Ook richting Kortrijk

Ook in de richting van Kortrijk zijn er nu werken: de voorbereidingen daarvoor zijn vanmorgen begonnen, het echte werk begint dan op 16 augustus. De rechterrijstrook is in slechte staat, tussen Moorsele en Rumbeke. De herstellingswerken duren tot eind oktober, maar in de aanloop daar naartoe is de rechterrijstrook nu al afgesloten.

Op- en afrit afgesloten

Als de werken in augustus starten komt er een doorsteek over de middenberm en moet het verkeer in beide richtingen op twee versmalde rijstroken. Ook de afrit Roeselare-Rumbeke zal dan afgesloten zijn.

Eind oktober moeten de werken achter de rug zijn.