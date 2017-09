Werken gestart in Doolaeghestraat Diksmuide

In Diksmuide zijn de werken begonnen aan de Maria Doolaeghestraat, één van de belangrijkste invalswegen van de binnenstad.

Tussen de bibliotheek en de Bortierlaan wordt de rijweg vernieuwd en er worden verkeerslichten geplaatst op het kruispunt met de Admiraal Ronarchstraat en de Fuselierstraat. De werken worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer en zullen duren tot de kerstvakantie.

Het wegdek in de Maria Doolaeghestraat is op dit ogenblik barslecht en dringend aan vervanging toe. Om het zwaar verkeer van bussen op de Grote Markt te vermijden worden er ook nieuwe bushaltes aangelegd in de Maria Doolaeghestraat. Om herhaaldelijk openbreken te vermijden worden ook de nutsleidingen zoals de waterleidingen vernieuwd.

Omleiding

Doorgaand verkeer is tijdens de werken niet mogelijk in de Maria Doolaeghestraat. Er is een omleiding voorzien langs de Woumenweg, de Eikhofstraat en de Esenweg.