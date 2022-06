Werken gestart E40 Veurne

Op de snelweg E40 in Veurne in de rijrichting van Frankrijk zijn vanmorgen werken gestart.

Zowel de pechstrook als de trage rijstrook worden ingenomen.Bestuurders moeten er extra alert zijn. Recent gebeurden er nog zware ongevallen omdat het verkeer gestremd was door douanecontroles aan de Franse grens.

Net voorbij de parking van Mannekensvere is het even opletten geblazen. Op de brug over De IJzer zijn arbeiders aan het werk om het brugdek te onderhouden op de snelweg. De werken zijn vanmorgen gestart en alle verkeer richting Frankrijk moet over de linkerrijstrook. Op piekmomenten zijn onverwachte files tot in Gistel mogelijk. De werken moeten af zijn tegen 8 juli.