Werken in jachthavens Nieuwpoort starten in oktober

De werken in de jachthavens ‘Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort’ en ‘buitenhaven Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort’ starten in oktober.

Vlaanderen investeert 4,2 miljoen euro in de vernieuwing van de steigers in de jacht- en buitenhaven. “De werken worden uitgevoerd buiten het vaarseizoen en worden ingepland van oktober 2021 tot april 2022”, weet parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit het antwoord op een vraag aan minister Lydia Peeters.

Het doel van de werken is de structurele vernieuwing van de steigers in de jachthavens Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort (KYCN) en buitenhaven Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort (VYN). De bestaande steigerinfrastructuur is 30 jaar oud en aan vervanging toe. Vlaanderen investeert daarom 4,2 miljoen euro in beide havens. Door beide clubs wordt ook zelf geïnvesteerd in de vernieuwing van nutsleidingen en vingerpieren.