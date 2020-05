Werken Kapelstraat Bredene voltooid

In Bredene is de vernieuwde Kapelstraat volledig afgewerkt. Door de coronacrisis liepen de werken wat vertraging op.

“De toplaag in asfalt werd zopas aan de nieuwe oprit van de Koninklijke Baan en de Kapelstraat aangebracht. De Kapelstraat met nieuwe laad- en loszone, afrit Koninklijke Baan en de heringerichte parking Shopping Duinen zijn dus voltooid en geopend”, zegt schepen van openbare werken Erwin Feys. Enkel de laadpalen voor elektrische voertuigen konden door de coronamaatregelen nog niet geplaatst worden.

Twee vliegen in één klap

Met de nieuwe inrichting van de Kapelstraat slaat het gemeentebestuur naar eigen zeggen twee vliegen in één klap. "In eerste instantie worden de verkeersopstoppingen door vrachtwagens die op de rijbaan parkeren aangepakt door een afzonderlijke laad- en loszone te voorzien. Daarnaast is er nu een afrit van de Koninklijke Baan op een belangrijke plaats", vertelt burgemeester Steve Vandenberghe.

Het gemeentebestuur trok voor deze werken ruim 1 miljoen euro uit.

