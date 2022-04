Werken N43 tussen Aalbeke en Marke half jaar vroeger klaar

Het project omvat onder meer een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw kleiner wegdek, en vooral veilige en vrij liggende fietspaden in beide richtingen. De volledige heraanleg zal een half jaar vroeger klaar zijn.

De werken voor de heraanleg van de gewestweg N43 tussen Aalbeke en Marke zijn intussen zo'n 22 maanden bezig. Maar de laatste rechte lijn is dus in zicht. De komende maanden worden wel nog een aantal werken uitgevoerd die een impact hebben op de mobiliteit en bereikbaarheid. Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: "Dit is een van de grootste werven van deze bestuursperiode. De hinder is dan ook bij momenten groot. Maar het resultaat zal schitterend zijn. Het wordt straks pakken veiliger fietsen tussen Kortrijk, Marke en Aalbeke. We willen dan ook nu al iedereen bedanken voor het geduld tijdens deze zware werken. Nog even op de tanden bijten. Het einde is nu echt wel in zicht."

