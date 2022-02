Op en rond de Pottelberg in Kortrijk loopt het verkeer nu al meer dan een week heel erg moeilijk in de spits. Al het verkeer moet via dezelfde weg de R8 op en dat zorgt voor ellenlange files. "Ik moet bijna een kwartier eerder vertrekken om uit mijn garage te geraken. Ik verspil veel meer tijd in de file om aan mijn huis te geraken dan dat ik naar mijn werk ga", zegt een buurtbewoonster.

Het stadsbestuur is zich bewust van het probleem en liet bijvoorbeeld de verkeerslichten al anders instellen.