Werken nieuw sport- en cultuurcomplex Brugge van start

Burgemeester Renaat Landuyt: “Voor de vele bestaande en toekomstige sportverenigingen willen we ruimte – zalen en velden – maken. In onze grote deelgemeenten – zoals Sint-Michiels – voorzien we multifunctionele zalen. Zo doen we ook meteen iets voor de plaatselijke vrijetijdsverenigingen. Voor Sint-Michiels deed zich de opportuniteit voor dat de Stad gronden in eigendom had. Door de grond in eigendom te herschikken en door afspraken rond het gebruik van de zalen kunnen we als stad starten met de bouw van een multifunctionele zaal.”

Het einde van de werkzaamheden is voorzien in het voorjaar van 2020.