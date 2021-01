Werken nieuwe Reepbrug in Kortrijk van start

De 60 meter lange fiets- en voetgangersbrug wordt uitgerust met een fietslift. Die geeft zachte weggebruikers aan weerszijden een handig alternatief wanneer de Budabrug omhoog staat voor de scheepvaart.

Kostprijs: bijna 3 miljoen euro

Na de heraanleg van de verlaagde Leieboorden staat opnieuw een belangrijk project op stapel dat de omgeving van de Leie in Kortrijk moet verfraaien. De Vlaamse Waterweg nv en de stad Kortrijk kozen voor een architecturaal hoogstaand, maar tegelijkertijd sober ontwerp. De stalen Reepbrug voldoet met een doorvaarhoogte van zeven meter aan de eisen van de moderne binnenvaart. De kostprijs van het project wordt geraamd op 2,9 miljoen euro. (lees verder onder de foto)

“We kozen voor een vaste brug waarbij binnenvaartschepen met drie lagen containers zonder probleem veilig de brug kunnen passeren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Zo zet Vlaanderen resoluut in op het versterken van de binnenvaart en verhogen we gelijktijdig het comfort voor fietsers en voetgangers.”

Cruciale link in het stadsweefsel

De toekomstige Reepbrug wordt een fietsers- en voetgangersbrug tussen de hoek van de Burgemeester Schinkelstraat en de tip van het Buda-eiland. Het 60 meter lange bouwwerk verbindt het westen van Overleie met het Buda-eiland en de binnenstad. “Deze voetgangers- en fietsbrug zorgt voor een nieuwe zachte verbinding tussen Overleie en de Budatip. In combinatie met de twee nieuwe fiets- en wandelpaden naar de Reepkaai en de Budastraat wordt een belangrijke schakel toegevoegd aan het fijnmazige netwerk van wandel- en fietsinfrastructuur in de stad.” aldus Axel Weydts, schepen van Mobiliteit van stad Kortrijk. (lees verder onder de foto)

Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing van stad Kortrijk vult aan: “De nieuwe Reepbrug past binnen de plannen voor het Buda-eiland. Het eiland moet in de toekomst een dynamische belevingsplek in onze stad worden. Er is een masterplan in de maak in samenspraak met de Vlaamse Bouwmeester voor de bouw van een nieuwe iconische stadsbibliotheek, de renovatie van het beschermde Augustinessenklooster en de aanleg van een passantenhaven aan de Reepkaai. Gelijktijdig met de bouw van de Reepbrug wordt de groene tip van het Buda-eiland aangelegd als stadspark”.

Werken midden februari van start

De aangestelde aannemer, Artes Depret, is al gestart met het voorbereidend werk in het atelier. Daar worden onder andere het brugdek, de liftkokers en de trappen geproduceerd. Vanaf februari start het echte werk op het terrein, maar gaan ook de werken in het atelier parallel verder. De eerste stap in de effectieve werken is de realisatie van de funderingen. Van zodra de onderdelen in het atelier klaar zijn, worden deze een voor een geplaatst en wordt het brugdek ingevaren. Als alles goed gaat, zou de brug in de eerste helft van 2022 volledig klaar moeten zijn. Van zodra ook de hernieuwde omgeving op het Buda-eiland afgewerkt is, kan de brug in gebruik genomen worden.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Gedurende de volledige duur van de werken zal er zo goed als geen hinder zijn voor wegverkeer en omwonenden. Tijdens de effectieve installatie van de brug is beperkte hinder