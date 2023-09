Werken nieuwe strekdam in Blankenberge volgende week van start

De werken voor de bouw van een nieuwe strekdam in Blankenberge starten op 2 oktober 2023. In de eerste fase van de werken wordt het betonnen westerstaketsel afgebroken.

De nieuwe westelijke strekdam is een oplossing voor de verzandingsproblematiek waar de jachthaven van Blankenberge al jaren mee kampt. “De 600 meter lange dam in Blankenberge moet er in eerste instantie voor zorgen dat de havengeul minder verzandt. Het is een investering van meer dan 18 miljoen euro waarbij de dam ook gedeeltelijk toegankelijk wordt gemaakt en dat zorgt ook voor een toeristische meerwaarde voor de stad Blankenberge”, legt minister van Openbare Werken Lydia Peeters uit.

Staketsel en strand afgesloten

Op 2 oktober start de aannemer met de voorbereidende werken en de werfopbouw. Het betonnen westerstaketsel wordt daarom volledig afgesloten. Ook de toegang tot het strand zal tijdens de werken afgesloten worden. In de tweede helft van oktober 2023 start de afbraak van het huidige westerstaketsel. Die start in zee, en gaat zo geleidelijk landwaarts.

De werken zullen duren tot het voorjaar 2026.