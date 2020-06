Werken op de Grote Markt Ieper klaar

In Ieper zijn de werken op de Grote Markt klaar. Enkele kruispunten zijn opnieuw aangelegd, net als parkeerstroken en voetpaden.

Opvallend zijn ook de nieuwe fietscomfortstroken, de eerste in de binnenstad. Ze zullen worden doorgetrokken richting De Leet, als de werken daar begonnen zijn. De fietssuggestiestroken zijn aangelegd in uitgewassen beton: comfortabel voor de fietser en passend in het historisch kader.

De kasseien op de Grote Markt oogden natuurlijk wel mooi en pasten bij het historische karakter van de stad, maar ze waren minder aangenaam om over te fietsen. Dat is nu verholpen met de aanleg van fietscomfortstroken.

Schepen Ives Goudeseune, bevoegd voor openbaar domein: “Als eerste straat in de binnenstad rusten we deze weg uit met 2 fietscomfortstroken van telkens 100 cm breed. Deze zullen worden doorgetrokken richting De Leet eens de werken daar begonnen zijn. Deze fietscomfortstroken werden aangelegd in uitgewassen beton waardoor ze niet enkel een uitstekend comfort bieden aan de fietsers maar ook esthetisch heel mooi binnen dit historisch kader passen.”