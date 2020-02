Werken op E17 tussen Aalbeke en Kortrijk deze zomer

De grootste werf zal deze zomer te vinden zijn op de E17 tussen Aalbeke en Kortrijk, richting Gent. Daar wordt het wegdek vernieuwd. De werken zullen plaatsvinden in juli en augustus. Het verkeer zal er over twee rijstroken moeten rijden met een doorsteek door de middenberm in de rijrichting naar Frankrijk. De bypass van de E403 komende van Doornik naar E17 richting Gent wordt dan afgesloten. En ook de afrit 2 Hoog Kortrijk richting Frankrijk gaat voor twee weken dicht. Men verwacht beperkte hinder en het zal moeilijker worden om in- of uit te voegen ter hoogte van de op- en afritten.

Af- en oprit Gistel dicht

In maart wordt er ook gewerkt op de E40 in Gistel. De af- en oprit wordt geasfalteerd en zal gedurende vier dagen gesloten zijn. (9 maart - 13 maart)