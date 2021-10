Werken op E403 in Ardooie wisselen van kant, nog twee weken hinder

Het Agentschap Wegen en Verkeer is sinds eind augustus aan het werk op de E403/A17 in Ardooie. De brug over de spoorweg tussen de op- en afrittencomplexen van Roeselare-Beveren en Lichtervelde wordt er gerenoveerd. Tijdens de eerste fase werd gewerkt op de weghelft richting Brugge, vanaf zaterdag 16 oktober is de weghelft richting Kortrijk aan de beurt. De werken duren nog tot eind oktober.

Vernieuwen voegen

De renovatie van de spoorwegbrug gebeurt in twee fases. Tijdens de eerste fase werd de volledige bovenkant van de brug in de rijrichting Brugge gerenoveerd. Vanaf zaterdag 16 oktober wordt nog enkele weken gewerkt op de rijrichting Kortrijk. Hier worden alle voegen van de brug vervangen. De voegen zijn lek waardoor er water doorsijpelt, wat op termijn kan zorgen voor betonrot in de brug.

Vooral hinder richting Kortrijk

Na de fasewissel op 16 oktober rijdt al het verkeer ter hoogte van de brug op de weghelft richting Brugge. Er worden drie versmalde rijstroken geïnstalleerd. Twee daarvan zijn voor het verkeer richting Brugge, het verkeer richting Kortrijk krijgt een rijstrook ter beschikking. Aan de werf geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u richting Kortrijk en van 70 km/u richting Brugge.