Werken op E403 in Bellegem duren week langer

Wegen en Verkeer laat het wegdek van de snelweg in Bellegem herstellen in Bellegem, tussen de Kwabrugstraat en de Marksestraat. Dat is een strook van zo'n twee kilometer, die deels is afgesloten. Voor bestuurders is het daar al enkele dagen extra uitkijken, en er geldt een snelheidsbeperking van 70 per uur

Maar nu blijkt dat er meer werk is dan voorzien. Meer nog: Wegen en Verkeer voorziet nog een volle week extra werk. Daarom gaat de snelweg niet komende zaterdag, maar pas op 26 maart helemaal open.