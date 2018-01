Werken op markt De Panne begonnen

Een firma is gestart met de voorbereidende werken op de markt van De Panne.

Eén van de eerste werken is het rooien van de bomen die op de markt van De Panne staan. Vanaf volgende week kunnen de eigenlijke werken starten voor de heraanleg van het marktplein.

Een heikel punt blijft de frituur. Volgens het gemeentebestuur past een frituur niet meer in het kader van de nieuw aangelegde markt. Maar het kwam tot een rechtszaak. Een rechter is al een kijkje komen nemen vooraleer een beslissing te nemen over het voortbestaan van die frituur. Op 25 januari velt de rechter een tussenvonnis.

De werken om de markt in een nieuw kleedje te steken zullen 1,8 miljoen euro kosten.

