Werken op N8 baart ondernemers zorgen

Hierdoor sluit één van de belangrijkste verbindingswegen in de Westhoek gedurende een volledige maand. UNIZO West-Vlaanderen roept opnieuw op om eindelijk tot een definitieve oplossing te komen in dit dossier. Regioverantwoordelijke Westhoek, Michiel Van Robaeys: "Al jarenlang sleept de problematiek rond de mobiliteit en de volledige ontsluiting van de Westhoek aan, tot grote frustratie van talloze ondernemers. Het afsluiten van de N8 door verzakkingen toont nogmaals aan in welke erbarmelijke staat de gewestweg vertoeft. Men beseft blijkbaar niet dat het ontbreken van een degelijke oplossing heel wat kansen voor onze regio belemmert. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met de verkeersveiligheid, maar dit mag de economische ontwikkeling van de Westhoek niet langer in de weg staan."

Ook de omleidingsroute zorgt voor heel wat bezorgdheid bij de lokale ondernemersverenigingen. Zo zullen een aantal dorpskernen plots geconfronteerd worden met een grote toename van autoverkeer en zwaar vervoer. Ook de wegen zijn vaak verouderd en zijn bijgevolg niet geschikt om deze nieuwe verkeersstroom te ontvangen. UNIZO West-Vlaanderen roept daarom op tot extra investeringen qua mobiliteit in de Westhoek.