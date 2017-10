Werken in stationsbuurt Oostende bemoeilijken verkeer

In de stationsbuurt is een nieuwe fase van werken gestart. Die omvatten de aanleg van een keerlus voor de kusttram, de bouw van de fietsenstalling en de bouw van het nieuwe busstation. Dat heeft grote gevolgen voor de verkeerscirculatie rond het station.

De Leopold III-laan is niet meer toegankelijk vanaf het Ernest Feysplein in de richting van het station, behalve voor de bussen van De Lijn en het werfverkeer. De Kapellebrug blijft berijdbaar voor alle verkeer in de gewone rijrichting. Tot slot is ook de Brandariskaai ter hoogte van de Leopold III-laan afgesloten voor het doorgaand verkeer. In de Brandariskaai werd een nieuwe kiss & ride zone ingericht aan de hotelschool.