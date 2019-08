Werken 'stopcontact op zee' schieten goed op

Het bedrijf Deme heeft de aanleg van een onderzeese kabel naar een energieplatform op de Noordzee voltooid. Dat gebeurde volgens het bedrijf "in een recordtijd en ruim voor de geplande datum". Het platform wordt in het najaar operationeel.

De installatie kwam er in opdracht van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. Het ging om een contract ter waarde van 130 miljoen euro.

De kabel is 85 kilometer lang. Hij verbindt het hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge met het energieplatform Modulaire Offshore Grid (MOG) op de Noordzee en met het Rentel-windpark. Het MOG zorgt ervoor dat de windparken die zijn aangesloten hun windproductie in het Belgische net kunnen injecteren, zelfs als één van de kabels uitvalt of defect is. Het "stopcontact" zou in september operationeel worden.

De installatie gebeurde met het nieuwe schip 'Living Stone' en dat verliep volgens Deme "feilloos".

