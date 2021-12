Werken stormvloedkering lopen minstens een jaar vertraging op

De beweegbare damwand in de havenmonding moet Nieuwpoort en het hinterland beschermen tegen de zwaarste stormen. Maar de werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het weer en ook het extra werk voor de aanleg van kokers zorgt dat de afwerking langer duurt dan gepland.

De stormvloedkering in de havengeul moet straks de zee tegenhouden. Het gaat om een uniek project voor ons land. De bouw is dan ook een complex dossier. Een schuifdeur die bij de hoogste waterstanden de zee moet tegenhouden. De werken startten in het voorjaar van 2018 en zouden vier jaar duren. Maar de werken lagen geregeld stil door slecht weer en in het toeristische seizoen mag niet gewerkt worden. Bovendien zal de aanleg van twee kokers die in het oorspronkelijke plan niet voorzien waren meer tijd in beslag nemen.

