Werken tussen Moorsele en Wevelgem starten eind deze maand

Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Vanaf woensdag 22 november starten de eigenlijke werken voor de vernieuwing van het wegdek en de riolering op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem. Het einde van de werken is voorzien eind maart 2018.

De werfzone begint net voor de tunnel van Wevelgem en eindigt aan de verkeerswisselaar E403/A19 in Moorsele. Vanaf maandag 20 november tot en met woensdagochtend 22 november plaatst de aannemer alle nodige signalisatie. Tijdens deze signalisatiewerken moet het verkeer in de rijrichting Doornik overdag over twee versmalde rijstroken. Van 19u tot 6u moet dit verkeer over 1 rijstrook.

Eigenlijke werken

Vanaf woensdag 22 november starten de eigenlijke werken. Op de E403 wordt de riolering voor het oppervlaktewater op de autosnelweg volledig vernieuwd vanaf de tunnel in Wevelgem tot aan het verkeerscomplex Moorsele. Daarnaast wordt de rijweg volledig opgebroken vanaf de tunnel in Wevelgem tot aan het verkeerscomplex Moorsele. Aangezien een tunnelkoker verkeersvrij zal zijn tijdens de werken wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de nodige herstellingswerken uit te voeren in de tunnelkoker.

Omleidingen

Vanaf woensdag 22 november wordt het verkeer op de E403 in de rijrichting Brugge met behulp van doorsteken op de rijrichting Doornik gebracht. Alle verkeer moet vanaf dan in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. De oprit nr. 5 Wevelgem richting Brugge is afgesloten. Het verkeer richting Brugge moet omrijden via de N8 en de oprit Bissegem naar de R8 nemen om vervolgens via de A19 richting E403 te rijden. Ook de afrit A19 Kortrijk ter hoogte van de verkeerswisselaar E403/A19 in Moorsele is afgesloten op de E403 voor wie van Doornik komt. Wie vanuit Doornik naar Kortrijk wil moet de drie lussen nemen op de verkeerswisselaar.