Werken van Spilliaert op Vlaamse topstukkenlijst

Op de topstukkenlijst staan daarmee twaalf werken uit het oeuvre van de Belgische kunstschilder. Een topstuk is een roerend goed of een verzameling dat door zijn archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam en onmisbaar wordt beschouwd. Zo'n stuk mag ook niet buiten Vlaanderen worden gebracht zonder toelating van de Vlaamse overheid.

Autodidact

Van de Belgische kunstschilder Léon Spilliaert stonden er al vier werken op de lijst, waaronder het bekende werk Duizeling. Cultuurminister Sven Gatz voegt daar nu acht bijkomende werken aan toe. Het gaat onder meer op de tekeningen die Spilliaert maakte bij het theaterwerk van Maurice Maeterlinck. Minister Gatz: "Met de opname van de acht nieuwe Spilliaerts illustreren we het belang van deze autodidact en artistieke eenling. Hij heeft een bijzonder eigenzinnig oeuvre nagelaten, met elementen uit meerdere stromingen, zoals het symbolisme, de art nouveau, het expressionisme en zelfs aspecten van wat zou uitgroeien tot het surrealisme."