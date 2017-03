Werken voor verlaging Leieboorden gestart

In Kortrijk is een aannemer gestart met de eerste werken voor de verlaging van de kaaimuren aan de Broel- en Verzetskaai.

Parkeren zal er niet meer mogelijk zijn, maar er zal meer ruimte zijn voor terrassen. De kaaien worden verlaagd aan de hand van trappen en hellende vlakken. Tijdens de eerste fase zal er geen doorgang meer zijn in de Guido Gezellestraat en Konventstraat, de parking op de Verzetskaai is dan voorbehouden voor de bewoners.

De woningen en handelszaken in de werkzone blijven te voet bereikbaar. Plaatselijk is er een omlegging voorzien voor fietsers en automobilisten. De werken zullen tot half juni duren en zullen plaatselijk voor hinder zorgen. Rond de zomer zou de eerste fase van de werken afgerond moeten zijn en gaat fase 2 in: de eigenlijke verlaging van de Leieboorden. Het einde van de volledige werken is voorzien voor april 2018.