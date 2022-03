Werken zeeboerderij gaan door: rechter in Kort Geding verklaart zaak ongegrond

In de zeeboerderij wil de Colruytgroep mosselen kweken en op termijn ook oesters en zeewier. Onder meer het stadsbestuur, maar ook vissers en zeilers verzetten zich tegen de zeeboerderij, die op vijf kilometer van de kust zou komen. Ze trokken naar de rechter in kortgeding.

"Uiteraard is dit een ontgoocheling. Ik heb het vonnis nog niet kunnen inkijken.We hebben het ook nog niet gekregen. We gaan ons nu moeten beraden over wat de volgende stappen zijn. Ik blijf bij ons standpunt dat dit een zeer jammerlijke zaak is voor Nieuwpoort. We hebben niets tegen een zeeboerderij op zich, maar op die locatie is dat een doodsteek voor onze vissers en voor de zeilers", weet burgemeester van Nieuwpoort Geert Vanden Broucke.

“We zijn tevreden met de uitspraak van de rechter in Kort Geding. Voor ons is dit een bevestiging dat we verder kunnen op de ingeslagen weg: stap voor stap bouwen aan een innovatief project in de Noordzee in samenwerking met onze partners aan de kust. We gaan dan ook eerstdaags over tot het plaatsen van de schroefankers waaraan we de eerste 50 mossellijnen zullen bevestigen. Wanneer de installatie van de lijnen effectief van start gaat, zullen we daarover transparant informeren”, klinkt het dan weer bij de Colruytgroep.

Nieuwpoort zelf heeft nog twee andere procedures lopen bij de Raad van State en zegt dat de strijdbijl niet begraven is.