De ruwbouw is in een eindfase en tegen de zomer moet het zwembad helemaal klaar zijn. De stad ging voor de uitbating 30 jaar in zee met de Groep Sportoase en betaalt hiervoor jaarlijks anderhalf miljoen euro waardoor zwemmers, clubs en scholen aan een gunstig tarief binnen kunnen. In het zwembad is er een ruim aanbod voor al wie van waterpret houdt.