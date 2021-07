Werkgevers willen weten wie geprikt is

Bedrijven willen weten of hun werknemers al dan niet gevaccineerd zijn, maar mogen daar juridisch gezien niet naar vragen. "Wij zijn wel verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer", zegt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zaterdag in de Mediahuiskranten....

Duizenden bedrijven puzzelen al maanden aan een ­terugkeerplan, want na bijna anderhalf jaar thuiswerk trekken veel werk­nemers na de zomer weer vaker naar hun kantoor. Werkgevers hopen op een soepele heropstart, maar de rode zones in het buitenland zorgen voor moeilijkheden.

Zeker omdat ze niet weten wie van hun werknemers reeds gevaccineerd is, al dan niet met dubbele dosis.

Wettelijk gezien ­mogen ze dat ook niet weten, want medische gegevens van werk­nemers opvragen is ver­boden.

Verzamelen door arbeidsgeneesheer?

"Dat is nochtans in het ­belang van het bedrijf én van alle werknemers", zegt Martine Taeymans van Voka. 'Wij zijn als werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn op de werkvloer en moeten er dus alles aan doen om iedereen in ­veilige en gezonde omstandig­heden te laten werken."

Dat zou ook kunnen met ­respect voor de privacy, door de ge­gevens bijvoorbeeld te laten verzamelen door de arbeids­geneesheer, voegt Taeymans eraan toe.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), die samen met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bevoegd is, zegt niet meteen ja of nee op de vraag, maar beseft wel dat het verbod botst met de plicht om de gezondheid van de werknemers te waarborgen.

"Het ­thema zal zeker aan bod komen op het volgende Overlegcomité dat in augustus gepland staat", reageert zijn kabinet in de kranten van het Mediahuis.