Werkgroep pleit voor bemiddeling in conflicten binnen kerk

WMK heeft naar eigen zeggen sinds 21 augustus 2017 het dossier over de verwijdering van Brutin uit zijn functie als pastoor van Zwevezele van nabij gevolgd. De Wergroep heeft ook een brief geschreven naar de bisschop van Brugge Lode Aaerts en aan kardinaal Jozef De Kesel.

Stephan Houtman: “ Wij proberen altijd te zoeken of beide partijen akkoord gaan met een neutrale bemiddelaar. Is het niet mogelijk dat bisschoppen een organisme in het leven roepen waar beide partijen samen zoeken naar een leefbaar en bindend compromis? Vergelijkbaar met wat met Arbitrage gebeurde: de Kerkleiding gaf haar fiat om niet zelf te oordelen in deze dossiers maar onafhankelijke rechters dit te laten doen. En zo is een leefbare oplossing uit de bus gekomen.”

Volgens WMK zou er dankzij bemiddeling een “minder schadelijke weg aangeboden worden om dergelijke problemen op te lossen.”

Volgens het bisdom werd de man uit zijn functies ontheven omwille van zijn controversieel karakter. De man zelf spreekt van pesterijen door enkele parochianen.

Hij ging in beroep tegen zijn ontslag.