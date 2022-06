Werknemer politie heeft seks in dienstvoertuig

Een functionaris van de politiezone RIHO is in maart in Marke betrapt terwijl hij seks had in een anoniem dienstvoertuig. Er loopt bij het parket in Kortrijk een onderzoek voor zedenschennis.

Het voorval bij de politiezone RIHO, Roeselare-Izegem-Hooglede, komt nu pas aan het licht. Al op 14 maart stelden agenten een pv op van hun collega toen ze hem in het bosje De Libel vrijend met een andere man in zijn dienstvoertuig opmerkten. Het gaat om een anonieme wagen waarmee de medewerker zijn bedpartner oppikte om door te rijden naar het natuurgebied in Marke. Die locatie in het groen staat bekend als een ontmoetingsplaats voor seks bij homoseksuele mannen.

Preventieadviseur

“Het gaat om een statutaire burger die in vast verband voor ons werkt”, vertelt Carl Vyncke, woordvoerder van politiezone RIHO. Als preventieadviseur staat de veertiger verschillende politiezones bij. “Hij is geen operationeel personeelslid en valt onder het niveau C”, verduidelijkt Vyncke. De politie deelt medewerkers op in vier rangen waarvan A, voor personeel met een masterdiploma, het hoogste is. Werknemers die onder het laagste niveau D vallen, hebben een diploma lager secundair of geen opleiding.

“De man zou niet in dienst geweest zijn”, weet Vyncke over de dag van de feiten. Over het tuchtonderzoek, dat een bevoegdheid van de korpschef is, wil de politiezone niets kwijt. Momenteel is de verdachte wel nog actief voor de politie.