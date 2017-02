Werknemers Bombardier krijgen steun van Brugse politici

Vanmorgen is het personeel van Bombardier ontvangen door burgemeester Renaat Landuyt en het stadsbestuur.

"We konden een half uur lang onze grieven en verzuchtingen duiden en we hebben de indruk dat iedereen op dezelfde golflengte zat en de tewerkstelling bij Bombardier in Brugge wil garanderen," zegt Freddy Bakker van ABVV Metaal.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront kreeg ook van schepen Annick Lambrecht te horen dat ze de zaak zal aankaarten in het Vlaams parlement. De vakbonden hadden dat gevraagd. Vooral de productie van de M7-bestelling van de NMBS baart de bonden zorgen. Ze willen de garantie dat de volledige productie zal gebeuren in Brugge, zoals eerder was beloofd.