De staking bij het chemiebedrijf Cappelle Pigments in Menen is voorbij.

Eerder op de week legden de werknemers het werk neer toen de onderhandelingen over een nieuwe loonakkoord op niets waren uitgedraaid. Nu is er een akkoord bereikt. De werknemers krijgen een loonsverhoging van 80 euro per maand. En dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Ook de anciënniteitsregeling wordt voor hen beter. Bij Cappelle werken zowat 150 mensen. Ze maken pigmenten voor de inkt-, verf- en plastiekindustrie.