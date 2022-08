Werknemers ION mogen kinderen meenemen naar het werk

Donderdag begint het nieuwe schooljaar, maar de meeste vakantiekampjes zijn al voorbij. En dat is een probleem voor veel ouders die moeten gaan werken.

Ofwel moeten ze verlof nemen of hopen dat opa en oma de kinderen kunnen opvangen. ION, een bedrijf uit Waregem lost het nog anders op: daar mogen de kinderen gewoon mee naar het werk.

Bram Van Hemelryck ION: "Omdat het voor heel wat ouders niet evident is om voor de laatste dagen van het zomerverlof opvang voor hun kinderen te regelen, mogen de medewerkers van projectontwikkelaar ION hun kroost op maandag gewoon meebrengen naar kantoor. Babysitters, kinderbegeleiders en een clown zullen de kinderen een hele dag entertainen, terwijl hun ouders zich zorgeloos op hun werk kunnen focussen. Tussendoor mogen de kinderen ook een bezoekje brengen aan de werkplek van hun mama of papa en kunnen ze gezellig samen lunchen. Of hoe de voordelen van werken op kantoor worden gecombineerd met de voordelen van thuiswerk."

Het is al het derde jaar dat de medewerkers eens een dag hun kinderen mogen meebrengen naar het werk. Een alternatief voor de klassieke familiedag.