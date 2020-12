Werknemers maatwerkbedrijven willen boter bij de vis

Ze werknemers verdienen daar amper meer dan het minimumloon en krijgen de komende vijf jaar geen loonsverhoging zoals hun collega's uit de zorgsector.

Tijdens de coronacrisis werden in veel van de meer dan honderd beschutte werkplaatsen mondmaskers, schorten, handgels en ander beschermingsmateriaal gemaakt. "Toch beloont de Vlaamse regering de maatwerksector niet voor die inzet. Voor het loonpakket is slechts 8 miljoen euro van de in totaal 527 miljoen voor de social profit voorzien", zegt

zegt nationaal secretaris Issam Benali van ABVV Maatwerk.

De werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen krijgen 1,1 procent extra in de komende vijf jaar ten opzichte van 4,5 tot 6 procent in een aantal andere sectoren van de social profit. ABVV Maatwerk pleit bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) voor een minimumloon van 14 euro bruto per uur. (Lees verder onder de foto)

Linnen van besmette bewoners

Afgelopen week al werd actie gevoerd in de provincie Antwerpen. Vandaag wordt in heel Vlaanderen actie gevoerd. In de wasserij-afdeling in Veerkracht 4 wordt het bewonerslinnen van de woonzorgcentra van het van het OCMW verwerkt. Dit brengt een heel pak extra werk met zich mee omdat ook het vuil linnen van met corona besmette personen aangevoerd wordt. Dergelijk linnen moet een speciaal wasproces ondergaan.