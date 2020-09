Werknemers TVH Waregem kunnen nu ook fiets leasen

Na een paar maanden hebben al 180 werknemers daar op ingetekend. De helft gaat voor een e-bike, een vijfde koos voor een speed pedelec en een derde koos een gewone fiets. De gemiddelde waarde van de geleasde e-bikes is bijna 3.200 euro.

Dankzij corona

Opvallend:de coronacrisis speelt een rol in het succes, zegt Bram Lannoo van TVH: “Klopt, er lijkt meer aandacht te zijn voor buitenactiviteiten. We zijn blij dat dat ook bij onze collega’s zo is, en dat de fietsleasing kan bijdragen aan gezonde gewoontes. Zo sluit TVH Veloo perfect aan bij ons TVH Nudge-programma, waarmee we medewerkers een gezond duwtje in de rug geven via allerlei initiatieven.”

TVH lanceert het nieuws bij het begin van de Week van de Mobiliteit.