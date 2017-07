Wervik en Zonnebeke weer in verweer tegen windturbines

De gemeenten Wervik en Zonnebeke blijven zich verzetten tegen de komst van drie windturbines in Geluwe, ter hoogte van de Beselarestraat.

Het departement Omgeving heeft na een eerdere vernietiging door de Raad van State toch opnieuw een milieuvergunning afgeleverd voor de drie windturbines in Geluwe.

Weer naar Raad van State

"Weliswaar worden een aantal extra voorwaarden opgelegd, maar toch kan de stad Wervik niet akkoord gaan met de komst van drie windturbines op die plaats", luidt het in een gezamenlijke persmededeling. "De inplanting van de turbines gaat in tegen het Ruimtelijk Structuurplan dat bepaalt dat windturbines in die open ruimte niet passen. Daarenboven bestaat er heel weinig draagvlak voor deze windturbines gezien de vele bezwaren van onze inwoners tijdens het openbaar onderzoek". Zonnebeke en Wervik trekken daarom opnieuw naar de Raad van State met oog op een nieuwe vernietiging van deze recente milieuvergunning.