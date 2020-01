Zo wordt Oosthove heringericht als groene verblijfsruimte met een nieuw zwembad en feestzaal. Er komen ook nieuwe randparkings en extra parkeerplaatsen in de stad. In Wervik groeit bijna 1 op 5 van de kinderen op in armoede. De stad wil dat aanpakken, werft een kinderarmoedecoördinator aan en investeert ruim 800.00 euro in armoedebestrijding.