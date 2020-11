Wervik steekt de lichtjes aan

In Wervik stak burgemeester Youro Casier gisteren al de kerstverlichting aan. Een kleine drie weken vroeger dan anders, maar met een reden. Hij wil wat meer gezelligheid brengen in moeilijke tijden. Ook andere steden en gemeenten doen mee.

Verschillende steden en gemeenten staken de afgelopen weken al de kerstverlichting aan. Vroeger dan anders, maar niet zonder reden. De lichtjes moeten wat meer sfeer en gezelligheid in de ietwat lege straten brengen, om zo de barre tijden toch wat draaglijker te maken.

"We vingen signalen op dat dat echt nodig was", aldus burgemeester van Wervik Youro Casier. Samen met schepen van Evenementen Sonny Ghesquière stak hij gisteren letterlijk de stekker in het stopcontact.

Overal lichtjes

In onder andere Lauwe, Menen en Bredene staken ze de lichtjes ook aan. In Steenkerke, deelgemeente van Veurne, waren het de leden van de Feestcommissie die werk maakten van het 'Verlicht Veurne'-initiatief van het stadsbestuur.

Het dorp werd verlicht met tientallen hartjes. Zo wil ook Steenkerke en zijn inwoners een baken zijn van licht in de duistere tijden van COVID-19. Helena Cools, die in het centrum van de gemeente woont, maakte volledig gratis tientallen profielen van hartjes in bamboe. Bewoners kunnen ze afhalen tot zolang de voorraad strekt. Van een warm hart gesproken, letterlijk!

Nog andere initiatieven lijken op weg op van West-Vlaanderen de meest verlichte provincie van het land te maken dit jaar.