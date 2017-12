Wervikse Vrijdagmarkt weer open voor publiek

De nieuwe Vrijdagmarkt in Wervik is afgewerkt en werd gisteren opengesteld. De aanleg van het plein maakt deel uit van de Leiewerken in Wervik.

De Vrijdagmarkt is heel wat groter geworden en biedt een vrij zicht op de middeleeuws sint-jacobskerk. Het plein is getransformeerd tot een ontmoetingsruimte met veel plaats voor ontspanning, verschillende groenzones en zitbanken. Verder zijn er 16 parkeerplaatsen aangelegd, dicht bij de straat en bij de handelaars om de toegankelijkheid zo hoog mogelijk te houden.

“Vlaanderen investeert volop in de waterwegen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Veel steden en gemeenten zijn ontstaan rond het water, maar hebben zich later afgekeerd van dat water. We gingen leven met onze rug naar de waterweg. Nu keren we steeds meer terug naar het water. De Leie wordt in de toekomst een echte watersnelweg, maar rond de Leie zal het ook aangenaam leven zijn.”

Met de afwerking van de Vrijdagmarkt is het einde van de Leiewerken in Wervik op Vlaamse oever in zicht.