West-Vlaams cameraschild sluit zich

West-Vlaanderen heeft de voorbije jaren hard gewerkt aan een schild met camera's met nummerplaatherkenning, vooral om de grenscriminaliteit en de problematiek van rondtrekkende dadergroeperingen in de regio Beernem-Oostkamp aan te pakken. Met succes, want de criminaliteitscijfers, en dan vooral de inbraken in woningen en gebouwen, namen de jongste jaren een forse duik.

Tegen 2018 moet het aantal slimme camera's in de provincie nog eens verdubbelen. "Als ik kijk naar investeringen binnen de politiezones kunnen we in 2017 uitkomen op 130 camera's en in 2018 zelfs op 165 tot 170. Reken daar nog eens de camera's bij die minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) voorziet, dan weet je dat we goed zitten. West-Vlaanderen blijft een pionier met een provinciale server waar alle zones op terecht kunnen", aldus Decaluwé. In andere provincies bestaat een dergelijke server vooralsnog niet.