West-Vlaams kampioenschap der Vlaamse vinkezang is terug

Na twee jaar onderbreking door corona is het West-Vlaamse kampioenschap der Vlaamse vinkezang terug in Zedelgem. Frans Van Ryckegem zijn vink zong maar liefst 898 liedjes en mag zich zo provinciaal kampioen noemen.

305 vinkezetters trotseren de helse regen voor het provinciaal kampioenschap in Zedelgem. De eerste grote wedstrijd sinds de pandemie.

Het principe is heel eenvoudig, per keer de vink in het houten kistje een volledig lied zingt eindigend op een 'suskewiet', zet de vinkenier met krijt een streepje op de telstok. De vink Selder van Frans Van Ryckegem uit Torhout zong een kleine 900 liedjes.