West-Vlaams leren in Frans-Vlaanderen mogelijk vanaf volgend schooljaar

Vanaf volgend schooljaar kunnen scholieren in Frans-Vlaanderen “Vlemsch” leren, dat is een variant van het West-Vlaams. De vraag kwam vanuit vijf gemeenten. Parijs heeft die nu goedgekeurd.

Frans-Vlaanderen is een deel van de streek Noord-Frankrijk. Tot het einde van de zeventiende eeuw behoorde de regio bij het graafschap Vlaanderen. Het Vlaams bleef er als streektaal hangen en vormde zich om tot het “Vlemsch”, dat sterk op het West-Vlaams lijkt.

"Me hen ewonnen"

Begin vorig schooljaar hebben vijf gemeenten in Frans-Vlaanderen een brief gestuurd naar het Franse ministerie van Onderwijs. Daarin vroegen ze of ze voortaan ook het Vlemsch mogen aanleren. Parijs heeft de vraag nu goedgekeurd. Vanaf volgend jaar kunnen scholieren dus de West-Vlaamse variant leren spreken.

Het Vlaemsche taalinstituut reageert tevreden op het besluit: “Me hen ewonnen. Na 18 jaar werken en vechten voor onze streektaal, het West-Vlaams, is het officieel erkend door het ministerie van Onderwijs.” Het heeft volgens de organisatie bloed, zweet en tranen gekost van veel vrijwilligers om zover te geraken.