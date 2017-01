West-Vlaams model breekt lans rond interseksualiteit

Model Hanne Gaby Odiele (29) uit Kooigem heeft in een gesprek met met USA today gesproken over haar interseksualiteit. Bij de geboorte had ze zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken.

In het interview is Odiele heel openhartig over AOS (androgeen ongevoeligheidssyndroom): zo werden bij haar op tienjarige leeftijd de inwendige teelballen verwijderd. Nu wil ze dit taboe doorbreken en roept dokers op om geen geslachtskenmerken meer te verwijderen zonder toestemming van het kind.

Odiele is één van de eerste bekende personen die hierover openbaar spreekt: “Op dit punt en in deze tijdsgeest zou het perfect mogelijk moeten zijn om hierover te praten”, aldus het model in het interview met USA Today.