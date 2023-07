West-Vlaams proefproject loont: camera's en drones maken verkeer veiliger

In heel Vlaanderen komen er op gevaarlijke verkeersknooppunten camera’s en drones. De beelden moeten helpen om het gevaar op die plaatsen op te sporen en de situatie verkeersveiliger te maken. Het camerasysteem is in onze provincie uitgetest.

Onder meer in Roeselare, Zonnebeke en Kortrijk zijn dergelijke camera's uitgetest. Die toonden aan wat het gevaar was voor de zwakke weggebruikers. Met nog meer camera’s en drones wil Agentschap Wegen en Verkeer ook elders in Vlaanderen gevaarlijke verkeersknooppunten veiliger maken. Ze hopen daarmee het aantal ongevallen te verminderen. Vaak zijn daarvoor maar kleine infrastructurele aanpassingen nodig zoals de verbreding van fietspaden, aangepaste verlichting, duidelijke wegmarkeringen of het aanleggen van groenstroken.