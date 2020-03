West-Vlaamse artsen in Gent bijeen voor corona

Tot begin mei zitten we in een precaire periode, maar in 80% van de besmettingen zal de patiënt enkel milde griepsymptomen ondervinden en volstaat een behandeling en quarantaine thuis.

"Geen Italiaanse toestanden bij ons"

Dit is even hypothetisch, maar volgens een berekeningsmodel van 1 maart tot 3 mei, besmet elke patiënt 2 tot 3 andere mensen, als we niets doen. Dan loopt het aantal besmettingen op tot 13.000, waarvan 2000 ernstige en 600 kritische gevallen. Maar als we de hygiënische voorschriften toepassen en patiënten in quarantaine plaatsen, worden die aantallen sterk teruggedrongen.

"Het ziet er voorlopig niet naar uit dat we naar Italiaanse toestanden gaan", zegt Eva Van Braeckel, longarts bij het UZ Gent. "Ook als je kijkt naar onze buurlanden lijkt het hier een minder snelle vaart te lopen. Maar dat het er zal komen en hopelijk zo geleidelijk mogelijk, dat is wel een feit."

Piek volgt de komende weken

Verwacht wordt dus dat we in de komende weken een piek zullen bereiken en daar worden huisartsen en CRA’s, de rusthuisartsen zeg maar, op voorbereid, o.a. met een risico-inschatting. Maar in 80% of meer zal het om milde griepsymptomen gaan.

Heidi Devos is kinderarts in Waregem. "Ik denk dat we het kunnen vergelijken met een klassieke influenzavirus. Alleen is het probleem dat er heel veel heisa rond gemaakt wordt en dat iedereen ineens heel veel schrik heeft, maar voor ons blijft het een virale infectie die klassiek niet te behandelen is, alleen de complicaties. Maar ik denk dat we de mensen vooral een beetje moeten rustig houden."

"Als rusthuisarts ben ik ook wel benieuwd hoe het zal gaan in de rusthuizen. Als het daar binnen komt, is het opletten geblazen", zegt Edward Caemerlynck.

Het UZ Gent heeft uit voorzorg alvast een aantal isolatiekamers ingericht voor ernstige gevallen uit West- en Oost-Vlaanderen. Het is ook uitkijken wat er na de Paasvakantie zal gebeuren.